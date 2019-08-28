شركة «بي تك» للأجهزة الكهربائية تكرم أبطال مصر لناشئي كرة اليد

أعلنت شركة “بي تك” من اكبر الشركات المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في السوق المصري، على أنها تقدر الإنجاز الكبير الذي قد حققه فريق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، بعد أن حصل الفريق على الميدالية الذهبية في كأس العالم للناشئين والذي أقيم في مقدونيا، وكل العاملين في الشركة يشيدوا بما حصل عليه الفريق من بطولة كبيرة.

كما قد حرص الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس أدارة شركة بي تك، على أن الشركة تحرص على تكريم البعثة المصرية لكرة اليد، ومكافأتهم على تلك الإنجاز الكبير الذي تحقق في الرياضة المصرية والعربية باعتباره أول فريق عربي يحصد اللقب ويصعد لمنصات التتويج، وتمنى للفريق الكثير من النجاحات والإنجازات.

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