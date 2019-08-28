شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : الأولوية لملف الدوري العام..ومدرب المنتخب فى مرحلة المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اتحاد الكرة، أن الأولوية ستكون لملف الدوري العام في الموسم الجديد المرتقب انطلاقه في سبتمبر المقبل نظراً لضيق الوقت.

وقال اسامة اسماعيل المتحدث الرسمى في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية، أن كل ما تردد عن تحديد اتحاد الكرة موعدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري غير صحيح، مضيفاً أن اتحاد الكرة حريص الآن على عدم إعلان أي موعد حتى إنهاء المفاوضات نهائيًا مع المدرب المقبل للمنتخب.

سبق وأن أعلن عمرو الجنايني عن تواجد ستة أو سبعة مرشحين لقيادة المنتخب والعدد لم يُقلص ، قد يشهد الاجتماع المقرر له مساء اليوم الأربعاء مناقشة ملف المدرب من خلال وضع المعايير، والأسماء المرشحة .