شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوراق رابحة فى مباراة الزمالك و المقاصة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك فى الثامنة من مساء الأربعاء فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر ، كأول مواجهة فى تاريخ الفريقين فى الكأس .

وكان الزمالك قد وصل لربع النهائى بعد الفوز على الانتاج فى دور الـ 16 من البطولة ، بينما تأهل المقاصة بالفوز على دجلة .

ويمتلك المقاصة عدة أوراق رابحة بالفريق قادرة على صناعة الفارق امام الفريق الابيض ، مثل محمد ابراهيم ، و الأوغندى خالد أوتشو ، و عمرو مرعى ، و صلاح أمين ، و النيجيرى أودو موسيس .

محمد إبراهيم

العميل المزدوج و الورقة الرابحة للجهاز الفنى للفريق الفيومى ، حيث كان لاعبا فى صفوف الزمالك ، و لديه الكثير من الخبرة التى تؤهله لقيادة فريقه للفوز ، خاصة وأن هذه هى المباراة الأولى التى يلتقى فيها مع فريقه السابق.

الأوغندى اوتشو

يٌعد خالد اوتشو من اللاعبين المميزين فى الفريق ، حيث شارك مع منتخب بلاده فى كأس الامم الافريقية التى استضافتها مصر و ظهر تألقه فى وسط الملعب حيث قاد منتخب اوغندا لدور الـ16 من الكان ، ليتعاقد معه الفريق الفيومى .

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النيجيرى موسيس

يمتلك المقاصة بين صفوفه النيجيرى أودو موسيس ، و الذى سبق له التسجيل فى مرمى الزمالك الموسم الماضي وقت كان أحد لاعبى حرس الحدود، كما ان أوسيس من اللاعبين القادرين على صنع الفارق للمقاصة امام الزمالك فى ربع نهائى البطولة .

صلاح أمين

صلاح أمين قائد هجوم المقاصة امام الزمالك سيكون رمانة ميزان فريقه فى اللقاء، لما يمتلكه من خبرة ، قادرة على أن تعدل كفة المباراة لصالح الفريق الفيومى ،كما أنه سبق له و سجل عدة أهداف فى مرمى الفريق المنافس ، و التى وصلت إلى 6 أهداف من قبل .

عمرو مرعى

سيحاول عمرو مرعى لاعب المقاصة الجديد، و الوافد من بيراميدز ان يثبت ذاته و يعلن عن نفسه فى المباراة ، خاصة وأن مباراة المقاصة امام المصرى الودية شهدت تألق مرعى وتميزه من خلال تحركاته فى ارض الملعب .