شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يقود مران المقاولون الأول فى معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الأربعاء المران الأول لفريق المقاولون العرب في معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً في كرواتيا والذي يستمر لمدة 9 أيام يتخللها ثلاث وديات لتجهيز المقاولون للموسم الجديد.

ويقود عماد النحاس المدير الفني للمقاولون المران الأول لذئاب الجبل في كرواتيا، بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من 12 ساعة تخللها ترانزيت لطائرة الفريق في تركيا قبل استئناف الرحلة.

واصطحب الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس جميع لاعبى ذئاب الجبل باستثناء، محمد طلعت، يوسف الجوهرى الذى يقضى فترة التأهيل من الصليبى، طيطا، كريم مصطفى، شكرى نجيب ومحمود السيد المنضمين مؤخرًا إلى الفريق .