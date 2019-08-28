شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 10 مدربين مناسبين لـ"ستايل" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال اسم المدير الفنى الجديد للأهلى "صداع" فى رأس مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، فبعد اقالة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى بسبب النتائج السلبية التى ألحق بالشياطين الحمر منذ توليه القيادة الفنية، بدايةً بالخروج الأفريقى امام صن داونز بفضيحة، مروراً بالأداء الذى لم ينل رضا جماهير الأحمر، وأخيراً توديع بطولة كأس مصر امام بيراميدز من الدور الـ16.

ويتكتم مسئولو الأهلى على هوية وجنسية المدرب الجديد، وقال مصدر فى الأهلى إن سفر أمير توفيق إلى إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان لا يعنى بالضرورة التعاقد مع مدرب ينتمى لهذه الدول، فقد يتفاوض توفيق مع مدرب فرنسى يُقيم فى ألمانيا على سبيل المثال.

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