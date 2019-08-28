سموحة يقيد جميع اللاعبين فى "القائمة الأولية" ويرفض الرحيل المجانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن قيد جميع لاعبى الفريق السكندرى فى القائمة الأولية للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى سبتمبر المقبل. ورفض مجلس إدارة الفريق السكندرى الرحيل المجانى للاعبى سموحة مطالباً من يرغب بالرحيل بأن يحضر عرض من أحد الأندية. وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: سموحة ينهى الجدل ويفقد الطامعين أملهم ويقيد جميع اللاعبين فى قائمته الأولى ومن يرغب الرحيل عليه إحضار العرض المناسب.

فرج عامر

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