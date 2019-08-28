شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك اليوم منتخبات البعثة المصرية فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 143 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 41 ميدالية ذهبية، و64 فضية بالإضافة إلى 38 برونزية.

ومن المقرر أن تشارك منتخبات كل من

القوس والسهم

تصفيات الفرق زوجى مختلط رجال وسيدات.

ألعاب القوى

تلعب اميرة ابراهيم و محمد صالح و هدى هجرس و شرين حسين و باسم محمد فى نهائيات و تصفيات البطولة.

الريشة الطائرة

يلعب المنتخب منافسات الفردى ورجال وسيدات فى قبل النهائى.

الملاكمة

يلعب يسرى حافظ و يوسف موسى ، حيث يخوض حافظ المنافسات امام لاعب نيجيريا ، بينما يلعب موسى أمام لاعب الجزائرفى منافسات قبل النهائى.

الكانوى

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يلعب على احمد ، و رائد الحسينى ، و سيف الدين السيد.

الشطرنج

يلعب احمد عبد الشهيد، و باسم ابراهيم ، و شروق وفا ، و شاهندة وفا نهائيات بليتز الفردى.

السلاح

تلعب نور حسب الله وندى عطاوية نهائى ، و لينه على ، و محمود نشأت ، و احمد صالح ، و محمد يسن.

الجمباز

يلعب المنتخب منافسات فردى الاجهزة رجال و سيدات.

كرة اليد

يلعب منتخب مصر مع الجزائر فى قبل نهائى الرجال.

تنس الطاولة

يخوض منتخب الرجال و السيدات منافسات فردى التصفيات.

التنس

تصفيات الفردى و الزوجى رجال وسيدات.

رفع الأثقال

تخوض رانيا محمود ، و محمد ايهاب ، و احمد السيد ، و كريم كحلة.

المصارعة

يلعب اليوم كل من هيثم محمود ، و محمد السيد ، و محمد خليل ، و محمد متولى ، و نور الدين حسن ، و عبد اللطيف محمد.