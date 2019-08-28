سوبر كورة.. الإسماعيلى يفاضل بين المدرسة الفرنسية والصربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، عن حسم ملف المدير الفنى للموسم الجديد بعد أن شهدت الفترة الماضية طرح أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب. ويحاول المسئولون بالقلعة الصفراء الوصول لاتفاق مادى مناسب مع أحدهما خلال الفترة المقبلة، وقبل بدء منافسات الدورى للموسم الجديد. وأكد مصدر مسئول داخل الإسماعيلى أن ملف المدير الفنى أصبح مهما وحتميا، نظرا لخوض الفريق منافسات الدورى والكأس وكأس محمد السادس للاندية أبطال العرب. Advertisements ويستعد الإسماعيلى بقيادة محمود جابر لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. للتفاصيل اضغط هنا

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