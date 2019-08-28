Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
أعلن النادي الأهلي المصري أن هناك جلسة ستعقد اليوم الأربعاء، للجنة التخطيط، لمتابعة ومناقشة الموقف النهائي من المدربين الأجانب المرشحين لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق عقب الخروج من دور الـ16 بكأس مصر بخسارةأمام بيراميدز.
واوضح الأهلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة سوف تستعرض تقرير وفد النادي المتواجد حاليًا في أوروبا، حول المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني".
وقد توجه وفد الأهلي إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، وقال مصدر بالأهلي المصري إنه حتي الأن لم يستقر علي المدرب الجديد. وأضاف المصدر ذاته أن المفاوضات لا زالت مستمرة، حيث سيتم الحسم وتوقيع العقود خلال الأسبوع الجاري.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن اسم مدرب الأهلي جديد خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.