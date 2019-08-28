الإعلان عن اسم مدرب الأهلي جديد خلال أيام

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أعلن النادي الأهلي المصري أن هناك جلسة ستعقد اليوم الأربعاء، للجنة التخطيط، لمتابعة ومناقشة الموقف النهائي من المدربين الأجانب المرشحين لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق عقب الخروج من دور الـ16 بكأس مصر بخسارةأمام بيراميدز.

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واوضح الأهلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة سوف تستعرض تقرير وفد النادي المتواجد حاليًا في أوروبا، حول المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني".

وقد توجه وفد الأهلي إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، وقال مصدر بالأهلي المصري إنه حتي الأن لم يستقر علي المدرب الجديد. وأضاف المصدر ذاته أن المفاوضات لا زالت مستمرة، حيث سيتم الحسم وتوقيع العقود خلال الأسبوع الجاري.