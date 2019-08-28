السبب وراء عدم شراء الانتر لـ سانشيز والاكتفاء بالإعارة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

سانشيز

اوضح تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن التفاوض بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد حول انتقال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الى جوسيبي مياتزا.



وتبعاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن الاتفاق بين الناديين تم بالأمس على أن ينتقل سانشيز إلى إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.

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وترجع طريقة التعاقد التي تم التوصل لها إلى رغبة إنتر ميلان في تجنب أي بطء في الصفقة، قبل أيام من غلق باب الميركاتو الصيفي.

كما أن مسؤولي إنتر ميلان توصلوا إلى اتفاق ودي مع سانشيز بأن يستمر في "سان سيرو" بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هناك جلسة جديدة ستعقد بين الناديين في يونيوالمقبل، لمناقشة سعر اللاعب، لاسيما أن إبرام الصفقة يقدم خدمة جليلة لإنتر ميلان واليونايتد.