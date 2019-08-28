Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
سانشيز
اوضح تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن التفاوض بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد حول انتقال النجم التشيلي أليكسيس سانشيز الى جوسيبي مياتزا.
وتبعاً للموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن الاتفاق بين الناديين تم بالأمس على أن ينتقل سانشيز إلى إنتر ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.
وترجع طريقة التعاقد التي تم التوصل لها إلى رغبة إنتر ميلان في تجنب أي بطء في الصفقة، قبل أيام من غلق باب الميركاتو الصيفي.
كما أن مسؤولي إنتر ميلان توصلوا إلى اتفاق ودي مع سانشيز بأن يستمر في "سان سيرو" بعد نهاية الموسم الحالي.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هناك جلسة جديدة ستعقد بين الناديين في يونيوالمقبل، لمناقشة سعر اللاعب، لاسيما أن إبرام الصفقة يقدم خدمة جليلة لإنتر ميلان واليونايتد.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر السبب وراء عدم شراء الانتر لـ سانشيز والاكتفاء بالإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.