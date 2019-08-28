شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام مصر المقاصة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك مواجهة حاسمة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقى نظيره مصر المقاصة، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتشهد مباراة الفريقين دائمًا العديد من الندية والإثارة فى السنوات الأخيرة ولكن يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ 27 فى تاريخه، لتعويض جماهيره على ضياع لقب الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى الذى توج به الأهلى فيما احتل الفارس الأبيض المركز الثانى رغم تصدره جدول الترتيب فى أغلب أسابيع المسابقة.

يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسى للأبيض أمام مصر المقاصة، وعلى رأسها إعادة ثنائية الفريق الأساسية فى خط الوسط بتواجد طارق حامد بجوار فرجانى ساسى بعد غياب حامد خلال الفترة الماضية لعدم الجاهزية فيما سيعود التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد مشاركة حازم إمام فى لقاء العودة أمام ديكاداها فيما سيفاضل ميتشو خلال التدريبات الجارية بين الدفع بالمغربى محمد أوناجم فى مركز الجناح الأيسر أمام عبد الله جمعة فى مركز الظهير أم يستمر بالتركيبة التى خاض بها الشوط الثانى فى لقاء ديكاداها بعدما دفع بمحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر وأمامه عبد الله جمعة فى مركز الجناح على أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".