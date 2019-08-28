الإسماعيلى يفاضل بين المدرسة الفرنسية والصربية لقيادة الدراويش...

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جدة - عمرو شويل أيام قليلة تفصل مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان، عن حسم ملف المدير الفنى للموسم الجديد بعد أن شهدت الفترة الماضية طرح أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب. ويفاضل مجلس الاسماعيلى بين المدرسة الفرنسية والصربية، حيث دخل الفرنسى سباستيان مينييه المدير الفنى السابق للمنتخب الكينى والصربى سرديان فاسليفيتش المدير الفنى لمنتخب أنجولا داخل دائرة الاهتمام بالقلعة الصفراء. ويحاول المسئولون بالقلعة الصفراء الوصول لاتفاق مادى مناسب مع أحدهما خلال الفترة المقبلة، وقبل بدء منافسات الدورى للموسم الجديد.

سرديان فاسليفيتش Advertisements وقاد الثنائى مينييه وفاسيليفيتش منتخبى كينيا وأنجولا للوصول إلى نهائيات كأس الامم الافريقية والتى استضافتها مصر الشهر الماضى. وأكد مصدر مسئول داخل الإسماعيلى أن ملف المدير الفنى أصبح هاما وحتميا، نظرا لخوض الفريق منافسات الدورى والكأس وكأس محمد السادس للاندية أبطال العرب. ويستعد الاسماعيلى بقيادة محمود جابر لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل وأضاف المصدر: "المدير الفنى أهم مطالب الشارع الاسماعيلاوى أن لم يكن الأول الذى طرحته لجنة الجماهير على طاولة المجلس". ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى حيث يواجه المصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء على ملعب القناة ثم يواجه المريخ عصر الجمعة المقبلة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

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