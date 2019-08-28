شكرا لقرائتكم برنامج مشاركات البعثة المصرية اليوم فى دورة الألعاب الافريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 143 ميدالية متنوعة مقسمة الى 41 ميدالية ذهبية ، و 64 فضية بالإضافة إلى 38 برونزية
ومن المقرر أن تشارك منتخبات كلا من:
القوس و السهم
تصفيات الفرق زوجى مختلط رجال وسيدات
العاب القوى
تلعب اميرة ابراهيم و محمد صالح و هدى هجرس و شرين حسين و باسم محمد فى نهائيات و تصفيات البطولة
الريشة الطائرة
يلعب المنتخب منافسات الفردى ورجال وسيدات فى قبل النهائى
الملاكمة
يلعب يسرى حافظ و يوسف موسى ، حيث يخوض حافظ المنافسات امام لاعب نيجيريا ، و بينما موسى امام لاعب الجزائرفى منافسات قبل النهائى
الكانوى
يلعب على احمد ، و رائد الحسينى ، و سيف الدين السيد
الشطرنج
يلعب احمد عبد الشهيد، و باسم ابراهيم ، و شروق وفا ، و شاهندة وفا نهائيات بليتز الفردى
السلاح
تلعب نور حسب الله وندى عطاوية نهائى ، و لينه على ، و محمود نشأت ، و احمد صالح ، و محمد يسن
الجمباز
يلعب المنتخب منافسات فردى الاجهزة رجال و سيدات
كرة اليد
يلعب منتخب مصر مع الجزائر فى قبل نهائى الرجال
تنس الطاولة
يخوض منتخب الرجال و السيدات منافسات فردى التصفيات
التنس
تصفيات الفردى و الزوجى رجال وسيدات
رفع الاثقال
تخوض رانيا محمود ، و محمد ايهاب ، و احمد السيد ، و كريم كحلة
المصارعة
يلعب اليوم كلا من هيثم محمود ، و محمد السيد ، و محمد خليل ، و محمد متولى ، و نور الدين حسن ، و عبد اللطيف محمد
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