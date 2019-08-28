شكرا لقرائتكم برنامج مشاركات البعثة المصرية اليوم فى دورة الألعاب الافريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل منتخبات البعثة المصرية اليوم الاربعاء مشاركتها فى منافسات دورة الالعاب الافريقية المقامة بالمغرب ، وتستمر حتى 31 اغسطس الجارى .

وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 143 ميدالية متنوعة مقسمة الى 41 ميدالية ذهبية ، و 64 فضية بالإضافة إلى 38 برونزية

ومن المقرر أن تشارك منتخبات كلا من:

القوس و السهم

تصفيات الفرق زوجى مختلط رجال وسيدات

العاب القوى

تلعب اميرة ابراهيم و محمد صالح و هدى هجرس و شرين حسين و باسم محمد فى نهائيات و تصفيات البطولة

الريشة الطائرة

يلعب المنتخب منافسات الفردى ورجال وسيدات فى قبل النهائى

الملاكمة

يلعب يسرى حافظ و يوسف موسى ، حيث يخوض حافظ المنافسات امام لاعب نيجيريا ، و بينما موسى امام لاعب الجزائرفى منافسات قبل النهائى

الكانوى

يلعب على احمد ، و رائد الحسينى ، و سيف الدين السيد

الشطرنج

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يلعب احمد عبد الشهيد، و باسم ابراهيم ، و شروق وفا ، و شاهندة وفا نهائيات بليتز الفردى

السلاح

تلعب نور حسب الله وندى عطاوية نهائى ، و لينه على ، و محمود نشأت ، و احمد صالح ، و محمد يسن

الجمباز

يلعب المنتخب منافسات فردى الاجهزة رجال و سيدات

كرة اليد

يلعب منتخب مصر مع الجزائر فى قبل نهائى الرجال

تنس الطاولة

يخوض منتخب الرجال و السيدات منافسات فردى التصفيات

التنس

تصفيات الفردى و الزوجى رجال وسيدات

رفع الاثقال

تخوض رانيا محمود ، و محمد ايهاب ، و احمد السيد ، و كريم كحلة

المصارعة

يلعب اليوم كلا من هيثم محمود ، و محمد السيد ، و محمد خليل ، و محمد متولى ، و نور الدين حسن ، و عبد اللطيف محمد