شكرا لقرائتكم محمد عبدالعال يصعد لنصف نهائى بطولة العالم فى الجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صعد محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو إلى الدور قبل نهائى منافسات بطولة العالم التى تقام حالياً باليابان بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كجم.
كانت منافسات البطولة قد شهدت حصول محمد عد الموجود على المركز السابع ، بينما ودع محمد محى المنافسات من دور الـ 32 بعد خسارته من لاعب منغوليا
وتضم قائمة منتخب الجودو فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيي الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الاخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.
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