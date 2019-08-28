شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفع شعار ممنوع الاقتراب أو التصوير قبل مواجهة أهلى بنغازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فرض حالة من السرية على المران اليومى بمنع المصوريين والصحفيين من الحضور والقيام بتغطية أحداث المران، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة، ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى، حيث يواجه المصرى البورسعيدى اليوم الاربعاء على ملعب القناة ثم يواجه المريخ عصر الجمعة المقبلة، ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

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وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.