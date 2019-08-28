شكرا لقرائتكم البعثة المصرية تواصل منافساتها فى دورة الألعاب الأفريقية.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية مشاركتها فى منافسات البطولة، والتى تستمر حتى 31 اغسطس الجارى.

يلعب اليوم كل من القوس والسهم رجال وسيدات على مستوى الفرق والمختلط، وفى العاب القوى يلعب منتخبى الرجال والسيدات نهائيات البطولة، والكانوى والكياك رجال ، والشطرنج رجال وسيدات، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة

وعلى مستوى الملاكمة ينافس يسرى حافظ فى وزن فوق 91 كجم ،أمام منافسه النيجيري ، بينما يلعب يوسف موسى أمام لاعب الجزائر فى نفس الوزن، و فى السلاح يلعب الرجال و السيدات، كذلك الجمباز حيث يخوض اللاعبين نهائيات الرجال و السيدات

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ويلعب منتخب كرة اليد رجال أمام الجزائر فى نصف نهائى البطولة، بينما يحصل منتخب الطائرة على راحة اليوم.

ويخوض لاعبى منتخب التنس منافسات الزوجى سيدات، وكذلك رفع الاثقال حيث يلعب محمد إيهاب وسارة سمير.

ويظهر اليوم منتخب المصارعة الرومانية ليقص شريط المشاركة فى البطولة، على أن يستكمل منتخبى الحرة والنسائية منافسات غدا وبعد غد.