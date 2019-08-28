شكرا لقرائتكم هل يكرر أبناء الفيوم ليلة 8 أبريل الماضى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرفت دائماً مواجهات الزمالك والمقاصة بالندية والاثارة وفي بعض الأحيان الأزمات التي جذبت عشاق الساحرة المستديرة للمتابعة وحبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، وكان للمفاجآت والنتائج العريضة موضعها أيضاً بين الفريقين.

12 مواجهة سابقة جمعت المقاصة والزمالك، قبل موقعة اليللة التي تعتبر الأولى من نوعها في مسابقة كأس مصر بالدور ربع النهائي، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 5 انتصارات حققها الفارس الأبيض، فيما حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2/2 نتيجة مباراة واحدة بين الفريقين.

ومن الملاحظات التي تستحق الاشارة إليها، أن مباريات الفريقين شهدت دائماً تسجيل أهداف وهو ما يضعها في مكانة المباريات الأكثر إثارة ومتعة، فدائماً تهتذ الشباك لهذا الفريق أو ذاك.

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الفوز الأخير لأبناء الفيوم على نادى الزمالك جاء فى 8 أبريل الماضى بمنافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدور الثانى من دورى الموسم المنقضى، حيث فاز مصر المقاصة فى ذلك الموسم على الزمالك "رايح جاى" فى الدور الأول بنتيجة 3/1، وفى الدور الثانى بنتيجة 1/0.

ومنذ ذلك التاريخ لم يتذوق أبناء الفيوم طعم الفوز على نادي الزمالك، الذي رد اعتباره في الموسم الماضي بالفوز على المقاصة رايح جاي بنتيجة 1/0، و4/1 في دوري الموسم الماضي.