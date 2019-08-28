علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: إذا كان يعامل الكبار في سموحة بهذه الطريقة فكيف سيتعامل مع منتخب مصر المدجج بالنجوم ؟

الموجز

قال علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه في تعامله مع اللاعبين".

لهذا استبعد علاء عبد العال أن يتولى حسام حسن المدير الفني لسموحة، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وأضاف علاء عبد العال: "هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور".

وتسائل مستنكرا : "إذا كان حسام حسن يعامل الكبار في سموحة بهذه الطريقة .. فكيف سيتعامل مع منتخب مصر المدجج بالنجوم ؟، أتوقع أن يكون التعامل بينه وبين محمد صلاح صعبًا لأن حسام حسن عصبي والتعامل مع لاعبي المنتخب يحتاج سياسة خاصة".