أمير عزمى لـ سوبر كورة: نكسة الأهلى بأفريقيا سر ضياع الدورى من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط أمير عزمى مجاهد مدرب فريق الزمالك بالجهاز الفنى السابق تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بعلاقة قوية مع جميع اللاعبين فى الفريق الأبيض. وكان مدرب الزمالك السابق يحرص دائمًا على فرض أجواء من المرح على تدريبات الفريق واحتواء كل مشاكل اللاعبين وبث الاستقرار داخل الفريق الأبيض، لكنه استقال ورحل بعد الأزمة التى نشبت مع أيمن حافظ المنسق العام السابق للفريق، وتحدث أمير فى حوار لا يخلو من الصراحة. لمتابعة الحوار اضغط هنا

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