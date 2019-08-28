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محمد عبد العال يتأهل لقبل نهائى بطولة العالم للجودو فى اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو الى الدور قبل نهائى منافسات بطولة العالم التى تقام حالياً باليابان، بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كجم.

كانت منافسات البطولة قد شهدت حصول محمد عد الموجود على المركز السابع، بينما ودع محمد محيى المنافسات من دور الـ32 بعد خسارته من لاعب منغوليا.

وتضم قائمة المنتخب فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.

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