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لجنة التخطيط تستعرض جولة وفد الأهلى بأوروبا لاختيار المدرب الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا فى الواحدة من ظهر اليوم ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض اللجنة في اجتماع اليوم ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

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وكان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لاسيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. 

ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي لا تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.

 

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