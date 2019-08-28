قصة صور.. بين الأهلى والزمالك "آل جمعة" محتارين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تسيطر على عائلة آل جمعة بسبب صراع الأشقاء فى القطبين، حيث إن عبد الله جمعة وعبد الرحمن جمعة يلعبان فى صفوف الزمالك فيما يلعب صالح جمعة فى الأهلى. ونجد أن الثلاثى تجمعهم علاقة حب وود قوية جدًا خارج الساحرة المستديرة بغض النظر عن اختلاف الانتماءات فى اللعب ويرصد ”الخليج 365” لقطات لعائلة آل جمعة فى الصور التالية:

عبد الرحمن جمعة و عبد الله جمعة

صالح جمعة مع شقيقه عبد الرحمن

عبد الرحمن جمعة 2

عبد الرحمن جمعة Advertisements

صالح جمعة

عبد الله جمعة

صالح جمعة و شقيقه

صالح جمعة مع شقيقه عبد الرحمن فى الاهلى

عبد الله جمعة و عبد الرحمن جمعة 3

عبد الرحمن جمعة و عبد الله جمعة 3

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