زى النهاردة.. الأهلى بطلا للسوبر للمرة الأولى بعد ثلاثية فى شباك الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس 2003 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 3-1. شارك الأهلى فى هذه المباراة بصفته بطل كأس مصر، فى مواجهة الزمالك حامل لقب أول نسختين، وبطل مسابقة الدورى، فى أول مباراة قمة تجمع بينهما فى مسابقة السوبر المصرى. انتهت المباراة فى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتم اللجوء لركلات الترجيح وأحرز للأهلى ياسر رضوان ووائل رياض وجلبرتو بينما أحرز سامح يوسف هدف الزمالك الوحيد.

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