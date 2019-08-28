شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل بيع وليد أزارو لانتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌناقش مسئولو النادي الأهلى تأجيل تفعيل قرار بيع المغربي وليد أزارو حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل تعذر بيعه فى الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب عدم وصول أي عروض رسمية من ناحية، ولصعوبة إيجاد بديل له لضيق الوقت قبل غلق باب القيد من ناحية أخرى.

واقترح مسئولو الأهلى على وليد أزارو خروجه معارًا لمدة موسم، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب بشكل مبدئي، مشترطًا الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أي من الأندية التي ترغب فى استعارته، إلا أنه تحفظ على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم آخر، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إليه.

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فى الوقت الذي يمر وليد أزارو بحالة نفسية سيئة بعد هجوم الجماهير عليه فى مواجهة أطلع برة الأخيرة التي غاب عنها إلا أن محمد يوسف تحدث مع اللاعب وامتص غضبه.