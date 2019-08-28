شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة الرومانية يقص شريط المنافسة فى دورة الألعاب الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية مشاركتها فى منافسات البطولة، والتى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

ويلعب اليوم كلا من القوس والسهم رجال وسيدات على مستوى الفرق والمختلط، وفى ألعاب القوى يلعب منتخبى الرجال والسيدات نهائيات البطولة، والكانوى والكياك رجال، والشطرنج رجال وسيدات، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة.

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وعلى مستوى الملاكمة ينافس يسرى حافظ فى وزن فوق 91 كجم، أمام منافسه النيجيرى، بينما يلعب يوسف موسى أمام لاعب الجزائر فى نفس الوزن، وفى السلاح يلعب الرجال والسيدات، كذلك الجمباز حيث يخوض اللاعبين نهائيات الرجال والسيدات، ويلعب منتخب كرة اليد رجال أمام الجزائر فى نصف نهائى البطولة، بينما يحصل منتخب الطائرة على راحة اليوم .

ويخوض لاعبو منتخب التنس منافسات الزوجى سيدات، وكذلك رفع الأثقال حيث يلعب محمد إيهاب وسارة سمير.

ويظهر اليوم منتخب المصارعة الرومانية ليقص شريط المشاركة فى البطولة، على أن يستكمل منتخبا الحرة والنسائية منافسات غدا وبعد غد.