شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق مهدد بالغياب عن مواجهة الإسماعيلى مع بطل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات العراقى همام طارق الوافد الجديد للإسماعيلى مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه مع أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل، بعدما تلقى استدعاء من منتخب العراق، للمشاركة فى مباراة البحرين المقرر لها 5 سبتمبر المقبل بتصفيات كأس العالم 2022، بالإضافة للمباراة الودية التى يخوضها منتخب أسود الرافدين أمام أوزبكستان والمقرر لها 10 سبتمبر المقبل.

وخاطب مسئولو الإسماعيلى السفارة المصرية لإنهاء تصريح العمل الخاص بالعراقى همام طارق الوافد الجديد لصفوف الدراويش، تمهيداً لانتظامه فى فترة إعداد الفريق الأصفر للموسم الجديد، وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات استخراج التأشيرة للوافد الجديد همام طارق تمهيداً لحضوره للإسماعيلية، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى فى خطف الجناح وصانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بـ"ميسى العراق" خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة، ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.