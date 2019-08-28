تشكيل الزمالك المتوقع.. 5 تغييرات أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر المدير الفني الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاصة حيث سيجري المدير الفني الصربي عددًا من التغييرات بداية من الدفع بالحارس محمد عواد بدلاً من محمد أبو جبل والذي لعب في مباراة ديكادها الصومالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشارك محمد عبدالشافي لقيادة المركز الظهير الأيسر على أن يعود التونسي حمدي النقاز للمشاركة في الجانب الأيمن بدلاً من حازم إمام، بجانب عودة لاعب الوسط طارق حامد بدلاً من محمد حسن.

الجانب الهجومي سيشهد أيضًا تغييرًا من خلال مشاركة عبد الله جمعة في مركزه الأساسي كجناح بدلاً من كريم بامبو والذي لعب المباراة الماضية أمام بطل الصومال.

وكان عبد الله جمعة يشارك في مركز الجناح قبل انتقاله للزمالك حتى جاء السويسري كريستيان جروس لقيادة الأبيض ليقرر الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة المقاصة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: عبد الله جمعة - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان الزمالك صعد لدور الثمانية بعد الفوز على الإنتاج الحربي (2-0) في المقابل صعد مصر المقاصة لنفس الدور بفوزه على وادي دجلة (2-1).

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة سيواجه الاتحاد السكندري في المربع الذهبي حيث سبق وأن تأهل "زعيم الثغر" بعد فوزه (3-1) أمام الإسماعيلي على ملعب "الجبل الأخضر".