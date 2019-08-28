اتحاد الكرة يعلن مصير بداية الدوري.. وموعد جديد للقمة بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن موعد انطلاقة مسابقة الدوري الجديد موسم (2019 - 2020) قد يتم تغييره، بعد إعلان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق عن بداية المسابقة في 19 من الشهر المقبل.

المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قال في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد": "رئيس الاتحاد المصري المؤقت عمرو الجنايني حريص على أن يحدد موعد آخر للدوري أكثر ملاءمة من يوم 19".

وعن تحديد موعد لنهاية الدوري، أوضح: "الاتحاد المصري الحالي حريص على إعلان تاريخ نهائي غير قابل للنقاش، وهذا لن يتوفر إلا بعد مناقشة بعض المعايير، أبرزها معرفة موعد مباريات المنتخب والأندية المشاركة في البطولات القارية والعربية بجانب تحديد الملاعب والأمن".

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وتطرق المتحدث الرسمي للجبلاية للحديث عن موعد مباراة السوبر والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، ليكشف: "قد يتم تغيير موعد مباراة السوبر بسبب ارتباطات الفريقين على الصعيد الأفريقي".

كان مقررا أن تقام مباراة الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الجديد، وتحديدًا في 18 من الشهر المقبل، لكن ارتباطات القطبين على المستوى الأفريقي قد تجعل موعد مباراة القمة تتغير لوقت آخر.

الأهلي والزمالك يشاركان حاليًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا؛ حيث صعد الأحمر والأبيض إلى دور الـ32، عقب تغلبهما على فريقي اطلع بره بطل جنوب السودان وديكاداها الصومالي.