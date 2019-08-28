اتحاد الكرة: 7 أسماء مرشحة لقيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن مجلس إدارة الجبلاية لا يستطيع أن يحدد موعدًا من أجل الإعلان عن اسم المدرب المقبل للمنتخب المصري لكرة القدم.

ويتولى عمرو الجنايني رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بصورة مؤقتة بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعيين لجنة خماسية لإدارة شئون الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"الأولويات الآن عند اتحاد الكرة هو ملف الدوري المصري نظرًا لضيق الوقت واقتراب الموسم الجديد على البداية".

وتابع :"كل ما تردد عن تحديد اتحاد الكرة موعدًا للإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري غير صحيح، واتحاد الكرة حريص الآن على عدم إعلان أي موعد حتى إنهاء المفاوضات نهائيًا مع المدرب المقبل للمنتخب".

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وعن المرشحين لتولي الإدارة الفنية للمنتخب المصري، رد المتحدث الرسمي للاتحاد قائلاً :"سبق وأن أعلن عمرو الجنايني عن تواجد ستة أو سبعة مرشحين لقيادة المنتخب والعدد لم يُقلص".

وأكمل :"قد يشهد الاجتماع المقرر له مساء اليوم الأربعاء مناقشة ملف المدرب من خلال وضع المعايير، والأسماء المرشحة".

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري يقود المنتخب المصري خلال الفترة الماضية قبل أن يستقر الاتحاد المصري السابق برئاسة هاني أبو ريدة على إقالته عقب خروج الفراعنة مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية والتي نظمتها مصر بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بنتيجة (1-0) في دور الـ16.

جدير بالذكر أن عدد من المدربين المصريين دخلوا دائرة قيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة يأتي من أبرزهم حسن شحاتة المدرب الفني للمنتخب السابق، وحسام البدري وأحمد حسام "ميدو" وإيهاب جلال.