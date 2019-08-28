النجم الساحلي يكشف مفاوضاته مع الأهلي لإنهاء أزمة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن ناديه توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي من أجل إنهاء أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الساحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي للنجم الرياضي الساحلي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"تم التواصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف سواء كان من جانب الأهلي أو نادي النجم".

وتابع :"سوف نحصل خلال الفترة القليلة المقبلة على إمضاء رسمي من الأهلي ليكون اللاعب من حقه المشاركة رسميًا مع النادي التونسي".

المتحدث الرسمي للنجم الرياضي التونسي رفض ذكر أي تفاصيل مادية حول المبلغ الذي سيحصل عليه النادي الأهلي، قائلاً :"لن أذكر أي تفاصيل مادية لأنها لن تفيد الجماهير".

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الصفحة الرسمية لنادي النجم الساحلي عبر "فيسبوك" كان قد ذكر في مساء الثلاثاء أن النادي التونسي توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص ملف اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأضاف النادي التونسي في بيانه، أن إدارة النجم تنتظر استكمال بقية الاجراءات القانونية.

وكان كوليبالي قد انضم إلى الأهلي في يناير عام 2017 وقضى أربعة أشهر فقط مع الفريق قبل أن يهرب، ليلجأ الأهلي إلى التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 4ر1 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الإيفواري انضم إلى النجم الساحلي بعد فسخ تعاقده مع فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي والذي لعب في صفوفه منذ أغسطس الماضي ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط حيث كان قد تعرض كوليبالي بعد انضمامه للنجم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.