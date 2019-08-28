تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

استقر الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر. فى حراسة المرمى محمد أبو جبل خط الدفاع.. حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسي وأشرف بن شرقى وشيكابالا وبامبو خط الهجوم.. مصطفى محمد

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