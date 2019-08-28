رياضة | تعرف على موعد عودة كريم نيدفيد من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عودة كريم نيدفيد من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة قادما من ألمانيا، بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية هناك.

وخاض نيدفيد، برنامجا تأهيليا هناك تحت إشراف الطبيب المعالج، لعودته من الإصابة، على أن يستكمل ما تبقى من البرنامج تحت إشراف طبيب الأهلي بالأيام المقبلة.

وأكد الطبيب المعالج، أن اللاعب نفذ جزئا كبيرا من برنامجه العلاجي، حيث بات يفصله شهر واحد للعودة إلى المشاركة بالتدريبات الجماعية والمباريات.

على جانب آخر، رفض الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة عودة محمد محمود وسعد سمير ثنائي الفريق، إلى ألمانيا مرة أخرى لمتابعة أخر تطورات علاجهما من الإصابات. وينوي الجهاز الطبي، خضوع الثنائي لبرنامج تأهيلي بالتتش، بالاتفاق مع الطبيب الألماني المعالج قبل عودتهما للمشاركة مع الفريق بالتدريبات الجماعية. Advertisements ومن المقرر أن يفتح الجهاز الطبي خط اتصال مع الطبيب الألماني عبر "الكونفرانس" وهو الاتصال السمعي والمرئي من خلال شبكة الانترنت، لمتابعة الحالة النهائية للثنائي المصاب. واقترب الثنائي من العودة للمشاركة الفعلية مع النادي الأهلي في المباريات بنهاية شهر سبتمبر المقبل، بعد غياب طويل عنها بسبب الإصابة. وغاب محمود، عن المباريات منذ أخر ظهور أمام سموحة، بالمباراة التي انتهت للأهلي بهدف دون رد، يناير الماضي بمنافسات الدوري المنقضي، بعدما سقط مصابا بالرباط الصليبي، ويغيب لما يقرب من ثمانية أشهر كاملة. وكان الأهلي تعاقد مع محمود، قادما من وادي دجلة يناير الماضي مقابل 15 مليون جنيه، ولم يشارك سوى دقائق معدودة بالقميص الأحمر قبل أن يغيب بسبب الصليبي. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا. ويفتتح الأهلي حامب لقب الدوري العام، مشواره المحلي بمواجهة الزمالك بطل كأس مصر، يوم 18 سبتمبر المقبل ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

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