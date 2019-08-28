شكرا لقرائتكم الأهلى يناقش تأجيل بيع أزارو حتى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يٌناقش مسئولو النادي الأهلى تأجيل تفعيل قرار بيع المغربي وليد أزارو حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فى ظل تعذر بيعه فى الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب عدم وصول أي عروض رسمية من ناحية، ولصعوبة إيجاد بديل له لضيق الوقت قبل غلق باب القيد من ناحية أخرى.

وأقترح مسئولو الأهلى على وليد أزارو خروجه معاراً لمدو موسم، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب بشكل مبدئي، مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أياً من الأندية التي ترغب فى استعارته، إلا أنه تحفظ على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم أخر، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة اليه.

فى الوقت الذي يمر وليد أزارو بحالة نفسية سيئة بعد هجوم الجماهير عليه فى مواجهة أطلع برة الأخيرة التي غاب عنها إلا أن محمد يوسف تحدث مع اللاعب وأمتص غضبه وطالبه بالرح فى الملعب خلال المرحلة المقبلة.