شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام المقاصة منذ 507 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت دائمًا مواجهات الزمالك والمقاصة بالندية والإثارة وفى بعض الأحيان بالأزمات التى جذبت عشاق الساحرة المستديرة للمتابعة وحبست الأنفاس حتى الثوانى الأخيرة، وكان للمفاجآت والنتائج العريضة موضعها أيضًا بين الفريقين.

12 مواجهة سابقة جمعت المقاصة والزمالك، قبل موقعة الليلة التى تعتبر الأولى من نوعها فى مسابقة كأس مصر بالدور ربع النهائي، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 5 انتصارات حققها الفارس الأبيض، فيما حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 2/2 نتيجة مباراة واحدة بين الفريقين.

ومن الملاحظات التى تستحق الإشارة إليها، أن مباريات الفريقين شهدت دائمًا تسجيل أهداف وهو ما يضعها فى مكانة المباريات الأكثر إثارة ومتعة، فدائمًا تهتز الشباك لهذا الفريق أو ذاك.

الفوز الأخير لأبناء الفيوم على نادى الزمالك جاء فى 8 أبريل الماضى بمنافسات الدور الثانى من عمر مسابقة الدور الثانى من دورى الموسم المنقضى، حيث فاز مصر المقاصة فى ذلك الموسم على الزمالك "رايح جاى" فى الدور الأول بنتيجة 3/1، وفى الدور الثانى بنتيجة 1/0.

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ومنذ ذلك التاريخ لم يتذوق أبناء الفيوم طعم الفوز على نادى الزمالك، الذى رد اعتباره فى الموسم الماضى بالفوز على المقاصة رايح جاى بنتيجة 1/0، و4/1 فى دورى الموسم الماضي.