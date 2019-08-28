الان تتابع الدوري السعودي: لا مؤشرات على تغيير شكل المنافسة بين النصر والهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

رغم أن الوقت لا يزال مبكرا، فإنه إذا كان يمكن استخراج أي مؤشرات من الجولة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فإنه من المرجح أن يستمر الصراع بين النصر والهلال على لقب هذا الموسم مع إمكانية دخول الاتحاد لو طور مستواه.

وتفوق النصر حامل اللقب 2-صفر دون عناء على ضمك بعدما اكتفى بهدفين في الشوط الأول وانتفض الهلال بعد التأخر بعدف وفاز 4-2 على أبها بعد عرض مقنع فيما احتاج الاتحاد إلى هدفين في الشوط الثاني ليحول التعادل إلى انتصار 3-1 على الرائد.

ويعتمد النصر على تشكيلة هجومية قوية بوجود الرباعي المكون من عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري الموسم الماضي، وأحمد موسى ونور الدين أمرابط وجوليانو ويستمتع الفريق بعنصر الاستقرار في ظل بقاء أغلب لاعبي الموسم الماضي.

وسيحاول النصر، الذي أحرز اللقب بفارق نقطة واحدة عن الهلال لكن بفارق ضخم عن باقي المنافسين، استكمال سلسلة انتصارات بعدما أنهى الموسم الماضي بتحقيق 11 فوز في 12 مباراة، عندما يلعب يوم الجمعة مع الفتح الذي خسر 2-1 أمام الشباب في أول جولة.

ونجح النصر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على السد بطل قطر في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الاثنين وسيتلقى دفعة بكل تأكيد بهذا الانتصار رغم أنه لم يطمئن بعد على الصعود.

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وأقنع الهلال المشجعين رغم التعادل دون أهداف في ضيافة غريمه الاتحاد في جدة خلال ذهاب دور الثمانية في دوري الأبطال يوم الثلاثاء وبات قريبا من انتزاع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

وسيلعب الهلال، بقيادة الفرنسي الخطير بافتيمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في الجولة الثانية مع الرائد يوم

السبت.

أما الاتحاد، الذي سيفتقد لاعبه مروان دا كوستا لمدة أسبوعين على الأقل بسبب إصابة عضلية، فسيختتم الجولة أمام التعاون يوم السبت.

ولم يظهر التعاون في التعادل 1-1 مع الحزم بالمستوى الذي جعله يحتل المركز الثالث الموسم الماضي متوقع وسيحاول التعافي سريعا.

وسيتطلع الأهلي أيضا إلى نسيان الخروج من دوري الأبطال، أمام الهلال من دور الستة عشر، واستقبال هدف قرب النهاية في التعادل 1-1 مع العدالة والتعويض سريعا أمام الاتفاق يوم السبت.

وتنطلق الجولة غدا الخميس حيث يلعب العدالة مع ضمك والفيحاء مع الحزم ويلعب في اليوم التالي الشباب مع الفيصلي والوحدة مع أبها.