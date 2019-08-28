شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في السادسة من مساء اليوم ،الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها، وذلك في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الثلاثين من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية .

وأضاف مرجان أن الفترة القادمة ستشهد أيضا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد في فرع مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير أسوار النادي ومداخله؛ سواء في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

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وأوضح المدير التنفيذي أنه قد تم الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر، وكذلك تطوير المبنى الإداري لقطاع الناشئين، ويجري حاليا الانتهاء كافة الأعمال الانشائية؛ سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينه نصر والشيخ زايد.

وكان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قد افتتح منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» بفرع النادي بمدينة نصر التي تشتمل على 12منفذا جديدا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والفريق عبد العزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع.