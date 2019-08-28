شكرا لقرائتكم ليلة الاختبار الأول لـ"ميتشو" الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك مواجهة حاسمة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقى نظيره مصر المقاصة، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وتشهد مباراة الفريقين دائمًا العديد من الندية والإثارة فى السنوات الأخيرة ولكن يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ 27 فى تاريخه، لتعويض جماهيره على ضياع لقب الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى الذى توج به الأهلى فيما احتل الفارس الأبيض المركز الثانى رغم تصدره جدول الترتيب فى أغلب أسابيع المسابقة.

وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائى بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد فى دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز فى دور الـ16 على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، بينما تأهل مصر المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ16، حيث يمتلك الفريقين حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى فى مباراة اليوم.

وتُعد مباراة الزمالك اليوم، هى التحدى الأول الفعلى الذى يخوضه الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض، خاصة بعدما عبر الاختبار الأول الرسمى مع الأبيض بنجاح بعدما فاز على ديكاداها الصومالى بستة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضى، فى إياب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، إلا أن المباراة لم تكن تحدى كبير للمدرب الصربى خاصة أن مباراة الذهاب أمام بطل الصومال كانت قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بسبعة أهداف دون رد، تحت قيادة طارق يحيى، الذى تولى قيادة الفريق بصفة مؤقتة فى هذه المباراة.

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حرص الصربى ميتشو على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك لحل الأزمات التى شهدتها مباراة الإياب أمام ديكاداها بين اللاعبين الكبار فى الفريق للتأكيد على أنه لن يسمح بتكرار ما حدث فى هذه المباراة فى المباريات المقبلة، مشددًا عليهم بأنه لن يعتمد على نجم بعينه فى الفريق وأن الجميع له دورا واضح عليه الالتزام به ضمن خطة الفريق لتحقيق الهدف والفوز، حيث حذر لاعبيه من تكرار مثل هذه الأفعال وإلا سيواجها بعقوبات صارمة.

فيما يدرس ميتشو إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسى للأبيض أمام مصر المقاصة، وعلى رأسها إعادة ثنائية الفريق الأساسية فى خط الوسط بتواجد طارق حامد بجوار فرجانى ساسى بعد غياب حامد خلال الفترة الماضية لعدم الجاهزية فيما سيعود التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد مشاركة حازم إمام فى لقاء العودة أمام ديكاداها فيما سيفاضل ميتشو خلال التدريبات الجارية بين الدفع بالمغربى محمد أوناجم فى مركز الجناح الأيسر أمام عبد الله جمعة فى مركز الظهير أم يستمر بالتركيبة التى خاض بها الشوط الثانى فى لقاء ديكاداها بعدما دفع بمحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر وأمامه عبد الله جمعة فى مركز الجناح على أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا وأشرف بن شرقى وعبد الله جمعة فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يدخل فريق مصر المقاصة، مباراة الزمالك، بجاهزية فنية كبيرة حيث تعتبر المباراة هى الأولى التى يخوضها الفريق الفيومى بشكل رسمى منذ انتهاء مسابقة الدورى الممتاز بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة تخللها عددا من الوديات وسيتسلح الفريق الفيومى بصفقاته الجديدة فى مواجهة الزمالك وعلى رأسهم محمد إبراهيم وخالد أوتشو وإيدو موزيس وصلاح أمين ومن المنتظر أن يدخل الفريق الفيومى المواجهة بالتشكيل التالى:"أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى، عصام صبحى وأحمد مودى وشريف حازم وأحمد محسن فى خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وأمامهما موزيس ومحمد إبراهيم وميدو جابر فى خط الوسط، صلاح أمين فى خط الهجوم".