شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مجلس الأهلى يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، فى السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادى بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها، وذلك فى إطار الخطة الإنشائية التى اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كل فروع النادي.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادى بمدينة نصر، يأتى ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التى اعتمدها مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية فى الثلاثين من نوفمبر 2017 والتى تهدف إلى وضع النادى الأهلى فى المكانة التى يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التى تليق بأعضاء الجمعية العمومية .

وأضاف مرجان أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد فى فرع مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير أسوار النادى ومداخله؛ سواء فى مقر النادى الرئيسى بالجزيرة، أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

وأوضح المدير التنفيذى أنه قد تم الانتهاء من تطوير مبنى أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر، وكذلك تطوير المبنى الإدارى لقطاع الناشئين، ويجرى حاليًا الانتهاء كل الأعمال الإنشائية؛ سواء فى مقر النادى بالجزيرة أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.