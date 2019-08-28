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انسحاب مصارع جزائرى من بطولة العالم للمصارعة بسبب منافس إسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب المصارع الجزائرى، فتحى نورين، الثلاثاء، من الدور الثالث لبطولة العالم للمصارعة المقامة حاليا فى اليابان، لتفادى مواجهة منافس إسرائيلى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى ينسحب فيها المصارع نورين من مواجهة الصهيونى بوتبول طاهار فى المنافسات دولية.

وكان نورين، كان تفوق على المصارع ميتيلوس فيليب من ليشنشتاين بعلامة إيبون فى الدور الأول، ليتأهل لمنافسة الصهيونى بوتبول.

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ويعد نورين من أبرز المصارعين فى الجزائر وإفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها  بطولة إفريقيا للمصارعة فى فئة وزن 73 كيلوغراما عام 2018.

 

 

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