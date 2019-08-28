شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف بطل غينيا قبل موقعة سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق مرحلة جمع المعلومات عن نادى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الذى سيواجهه الفريق الأحمر فى دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وتفوق كانو سبورت فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا ليواجه الأهلى الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0. ويلعب الأهلى مع بطل غينيا الاستوائية فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل الذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.

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