ماذا سيفعل "بعبع الزمالك" في موقعة كأس مصر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعبع الزمالك".. هكذا أصبح لقبه بين الجماهير، بعدما أمطر شباك القلعة البيضاء بنصف دستة أهداف حاسمة..إنه صلاح أمين لاعب مصر المقاصة وفرس الرهان الذي يعلق عليه الفريق الفيومي الكثير من الآمال في مواجهته الصعبة أمام أبناء ميت عقبة في ربع نهائي الكأس.

مع دقات الثامنة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب حيث المباراة المرتقبة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر بين المقاصة والزمالك.

صاحب الانتماء الأبيض كما يدعي ومهاجم المقاصة الحالي يترقب فرصة لمواصلة التألق المعتاد أمام القلعة البيضاء،

صلاح أمين حصد بأهدافه الستة 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.

ثلاثة أهداف مع طلائع الجيش

سجله الهداف المخضرم بقميص طلائع الجيش خلال موسم 2010، كما أحرز أيضاًهدف التعادل للطلائع أمام الزمالك نقطة ثمينة أمام الزمالك فى 2011.

الهدف الثالث لصلاح أمين بقميص الطلائع تسبب في الاطاحة بنيبوشا من تدريب القلعة البيضاء في موسم 2016.

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هدفين مع الانتاج الحربي

صلاح أمين سجل أيضًا في شباك الزمالك بقميص الإنتاج الحربي مرتين، الأولى أهدى بها فوزا ثمينا للإنتاج بنتيجة 3/1 على حساب الزمالك في موسم 2016.

هدف مع النجوم

سجل صلاح أمين آخر أهدافه في شباك الزمالك مع فريق النجوم بالموسم الماضي ليخسر الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري العام.