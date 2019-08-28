شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاضل بين صلاح أمين وعمرو مرعي لتعويض غياب أنطوي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بين صلاح أمين وعمرو مرعى لقيادة الهجوم فى ربع نهائى الكأس أمام نادى الزمالك الليلة.

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفنى لأبناء الفيوم بصلاح أمين أو عمرو مرعى لقيادة الهجوم فى موقعة الكأس، حيث يفاضل الفريق الفيومى بين خبرات صلاح أمين وقدرات عمرو مرعى فى المباراة المرتقبة.

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ويخوض المقاصة اللقاء مفتقدًا لأهم عناصره الهجومية جون أنطوى هداف الفريق الفيومي، والذى انتقل إلى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاصة فى تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.