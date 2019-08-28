رياضة | مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات| مشاهدة جميع المباريات بث مباشر| الزمالك والمقاصة عبر ON SPORTS HD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات| مشاهدة جميع المباريات بث مباشر| الزمالك والمقاصة عبر ON SPORTS HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 28 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة أياكس وأبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر، ومباراة الصفاقسي والنجم الرياضي بالمتلوي في الدوري التونسي، ومباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي، وفي ربع نهائي مونديال اليد يصطدم الزمالك بنادي كييل الألماني.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر “الدور ربع النهائي”

الزمالك x مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية ” في ذهاب دور الـ32“

الكويت الكويتي x الشرطة العراقي، تقام المباراة في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا “مباريات العودة لتحديد المتأهل لدور المجموعات”

أياكس أمستردام الهولندي x أبويل نيقوسيا القبرصي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

كلوب بروج البلجيكي x لاسك لينز النمساوي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سلافيا براج التشيكي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا “الدور ربع النهائي”

جوانجزو إيفرجراند الصيني x كاشيما أنتلرز الياباني، تقام المباراة في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثالثة”

ليل x سانت إتيان، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

نيس x مارسيليا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي “الجولة الثانية”

حمام الأنف x الأفريقي التونسي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

الملعب التونسي x هلال شابة، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

سليمان الرياضي x اتحاد تطاوين، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

الصفاقسي x النجم الرياضي بالمتلوي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "الدور ربع النهائي”

الوحدة السعودي x تاوباتي البرازيلي، تقام المباراة في تمام الحادية عشر والربع صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والربع ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

الزمالك x كييل الألماني، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

برشلونة الإسباني x الدحيل القطري، تقام المباراة في تمام الرابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

مضر السعودي x فاردار المقدوني، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.