رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين يوفنتوس وميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إيطالية عن إحتمالية أن يعقد ميلان صفقة تبادلية مع يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية بأنه هناك ملامح صفقة تبادلية بين ناديي ميلان ويوفنتوس والتي سينتقل خلالها المدافع التركي ميريح ديميريل إلى ميلان على أن يرحل الجناح الإسباني سوسو إلى السيدة العجوز.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن ديميريل يعتبر هدفًا قديمًا لميلان وسبق أن حاول ضمه في أكثر من مناسبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الشبكة الإيطالية أن تعاقد ميلان مع نجم الدفاع التركي سيضطر النادي الإيطالي إلى بيع ماتيو موساكيو إلى فالنسيا أو ريال بيتيس واستغلال أموال صفقته في التعاقد مع أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد.



وكشفت الشبكة الإيطالية أن سوسو سيكون هدفًا مهمًا في الهجوم لدى ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تحديداً وأنه يذكره بلورينزو إنسيني الذي سبق وأن لعب تحت قيادته في نابولي.



يذكر أن يوفنتوس فاز على بارما بهدف نظيف بينما خسر ميلان من أودينيزي بنفس النتيجة وذلك في الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي.