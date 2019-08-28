رياضة | نجم برشلونة استقر على الرحيل.. تعرف على السبب

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وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو