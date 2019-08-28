رياضة | نجل رئيس الأهلي السابق ينفي إلقاء القبض على والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل رئيس الأهلي السابق ينفي إلقاء القبض على والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تيمور نجل حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عن إلقاء القبض على والده في الساعات الماضية.



ونفى تيمور حسن حمدي حقيقة هذه الأنباء ووجه الشكر لكل من تواصل معهم بالاطمئنان على والده.



وكتب نجل حسن حمدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "أصدقائي الأعزاء أود أن أشكر كل من اتصل بي وبالوالد حسن حمدي للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله إلى سجن طرة".

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أضاف: "حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضي إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس إن شاء الله".



واختتم تيمور حديثه قائلاً : "بعد إلحاح شديد جدا من الأصدقاء والأقارب طُلب منى التنويه بعدم صحة هذا الخبر على صفحتي الخاصة".



يذكر أن الأهلي أقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي من قيادة الفريق عقب خسارته من براميدز بهدف نظيف في دور الستة عشر لكأس مصر ليخلفه محمد يوسف الذي نجح في العبور بالنادي الأحمر في دور الأربعة والستين من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان في مباراة الذهاب برباعية نظيفة وفي مباراة العودة بتسعة أهداف نظيفة