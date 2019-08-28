رياضة | مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر والقنوات الناقلة| تابع مباراة الزمالك على أون سبورت تي في

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر والقنوات الناقلة| تابع مباراة الزمالك على أون سبورت تي في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره مصر المقاصة، ضمن إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ونقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة حصرية وممتعة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة ممتعة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة، في مباراة نارية، ستحظى بمشاهدة ممتعة من جانب محبي الكرة المصرية، فور إذاعتها حصريًا عند انطلاقها عبر قناة ON SPORT ، الناقل الحصري للبطولة المصرية، بتعليق المعلق المتميز أيمن الكاشف، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قناة NileSport.

أهداف ميتشو من مباراة الزمالك ومصر المقاصة يطمح مدربى الفريقين للخروج بالعديد من المكاسب من مباراة الزمالك ومصر المقاصة ، حيث يسعى الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحقيق الفوز الثاني للفارس الأبيض تحت قيادته الفنية، بعدما تمكن من إسعاد جماهير القلعة البيضاء بسداسية نظيفة في شباك ديكاداها الصومالي، وذلك ليبعث برسالة طمأنينة لجماهير الزمالك بقدرة فريقها للصعود على منصات التتويج من جديد. Advertisements

أهداف ميدو من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بينما يتطلع أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة لتحقيق الفائدة المرتقبة من مباراة الزمالك ومصر المقاصة، لتأكيد قدارته الكبيرة في التدريب التي طالما أبدع فيها كلاعب، ويأمل في انطلاقة تدريبية جديدة مع الفريق الفيومي بالإطاحة بفريقه السابق من البطولة، وكان ميدو قد تولى تدريب الزمالك في أكثر من مناسبة، كما يعد أحد أبناء الفارس الأبيض، الأمر الذي سيزيد من صعوبة المباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومصر المقاصة، حيث من المحتمل أن يدفع ميتشو بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي

في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، عبدالله جمعة، شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: مصطفى محمد.