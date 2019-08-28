المقاصة يفاضل بين صلاح أمين وعمرو مرعي لقيادة الهجوم أمام الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بين صلاح أمين وعمرو مرعي لقيادة الهجوم في ربع نهائي الكأس أمام نادي الزمالك الليلة.
ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني لأبناء الفيوم بصلاح أمين أوعمرو مرعي لقيادة الهجوم في موقعة الكأس، حيث يفاضل الفريق الفيومي بين خبرات صلاح أمين وقدرات عمرو مرعي في المباراة المرتقبة.
ويخوض المقاصة اللقاء مفتقداً لأهم عناصره الهجومية جون أنطوي هداف الفريق الفيومي، والذي انتقل إلى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتقام مباراة الزمالك والمقاصة في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
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