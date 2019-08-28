شكرا لقرائتكم الأهلى يجمع معلومات عن كانو سبورت قبل مواجهته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفني للأهلى بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق مرحلة جمع المعلومات عن نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والذي سيواجهه الفريق الأحمر فى دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا

وتفوق كانو سبورت في مجموع مباراتي الذهاب والاياب أمام ميكيل الأثيوبي بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ 64 بمسابقة دوري ابطال افريقيا ليواجه الاهلي الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 13-0.

ويلعب الاهلي مع بطل غينيا الأستوائية في مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذي يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.