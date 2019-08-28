شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لودية المصرى البورسعيدى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى وديًا غدًا الخميس على ملعب القناة .

ودخل الإسماعيلى معسكرًا مغلقًا بأكتوبر وتعادل سلبيًا مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرًا فوزه أمام إنبى 3-1.

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ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى فى 29 أغسطس الجارى على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.